Кино
ИзвестияУмер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия. Об этом сообщил его брат-близнец Питер. Причины смерти актера пока неизвестны.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".
Общество
Из-за коронавируса в Италии могут закрыть Венецию и Милан
Север Италии вскоре может быть закрыт на карантин в связи со вспышкой коронавируса, сообщило посольство России в этой европейской стране.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Общество
Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Гаджеты
Эксперты рассказали про характеристики Nokia 5.3
Компания HMD Global уже в ближайшее время презентует новый бюджетный смартфон Nokia 5.3. Эксперты рассказали о его характеристиках.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Футбол
Барселона — Реал Сосьедад 1:0
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой
Британские военные с близкого расстояния наблюдали за полетом российских противолодочных самолетов Ту-142.
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Авто
В России новый Audi A3 появится к концу года
Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России в четвертом квартале 2020 года.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о самом сложном периоде в жизни
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о свои переживания из-за состояния здоровья матери.
Общество
Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России
Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
Футбол
Недовольные фанаты «Торпедо» бросили файеры в автобус своей команды
Болельщики выразили недовольство результатами команды. На неделе «Торпедо» вылетел из Кубка России, проиграв «Химкам» со счётом 1:5.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3097
Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика»
Актер и режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити собирается представить свой мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».
Происшествия
Один человек охранял городскую свалку Читы на момент её поджога
Потом обнаружился ещё третий очаг.
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.