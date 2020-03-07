Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия. Об этом сообщил его брат-близнец Питер. Причины смерти актера пока неизвестны.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Футбол Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".

Гаджеты Эксперты рассказали про характеристики Nokia 5.3 Компания HMD Global уже в ближайшее время презентует новый бюджетный смартфон Nokia 5.3. Эксперты рассказали о его характеристиках.

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Общество Правила выдачи лицензий на оружие изменятся в России Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.