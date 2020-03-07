Кино

ИзвестияИзвестияУмер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия. Об этом сообщил его брат-близнец Питер. Причины смерти актера пока неизвестны.
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

RT на русском11:00

Умер актер, исполнивший главную роль в фильме «Няньки»

РЕН ТВ08:52

Умер Дэвид Пол, звезда фильма «Няньки»

Комсомольская правда10:30

Умер исполнитель главной роли в фильме «Няньки» Дэвид Пол

РИА Новости09:58

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Известия09:56

Актер-близнец из «Нянек» скончался накануне дня рождения

Lenta.ru09:40

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Газета.Ru12:51
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