Здоровье

MedikForum.ruMedikForum.ruУмеренно употребление вина может улучшить здоровье сердца

Ученые использовали анкеты для сбора информации о частоте употребления алкогольных напитков, частоте приема пищи, физической активности, социально-экономическом статусе, заболеваниях, принимаемых лекарствах и других привычках, связанных со здоровьем.
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Умеренно употребление вина может улучшить здоровье сердца

MedikForum.ru00:02

Кардиолог рассказал о пользе вина и кофе

News.ruвчера в 12:07

Кардиолог развеял мифы о вреде кофе и вина

ТК Звездавчера в 11:30
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Москва передала Токио перечень своих озабоченностей, связанных с безопасностью России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США.
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Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
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В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС вчера в 07:43
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