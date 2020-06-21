Общество

ИзвестияИзвестияВ Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».
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18-летняя блогерша-миллионер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле

Вести.Ru11:00

Блогер-миллионник Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали

Комсомольская правда10:49

Умерла 18-летняя популярная российская блогерша

РИА Новости10:01

Появилось видео с места гибели 18-летней российской блогерши-миллионерши

Lenta.ru11:10

Кадры с места гибели блогера Насти Тропицель

StarHit.ru11:06

18-летняя блогер Настя Тропицель разбилась насмерть на Бали

Московский Комсомолец10:19

Погибшая блогер Настя Тропицель заработала первый миллион в 15 лет

РЕН ТВ09:09
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
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Путин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2

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Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0 (2-й тайм)

В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне

RT на русском 19 июня в 17:24
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за перенос матча

Национальная служба новостей 09:21
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец вчера в 12:24
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Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM 10:30
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

RT на русском 10:04
Происшествия

Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Шоу-бизнес

Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН

Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ 19 июня в 20:36
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Общество

В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

РИА Новости 07:58
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Происшествия

В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках

Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
РИА Новости 05:40
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Гаджеты

Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт

Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Гаджеты

Apple всё ещё удерживает почти половину рынка наушников TWS

По итогам текущего года рынок полностью беспроводных наушников, как ожидается, вырастет до 200 млн единиц.
iXBT.com 11:22
Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
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Кино

Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое

Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой.
Москва 24 11:31
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Политика

Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние

Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14
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