Общество
ИзвестияВ Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
По данным РЕН ТВ, девушка погибла, разбившись на мотоцикле на Бали. Тропицель позиционировала себя как блогера, который «вдохновляет делать то, что нельзя».
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0 (2-й тайм)
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне
RT на русском 19 июня в 17:24
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за перенос матча
Национальная служба новостей 09:21
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Московский Комсомолец вчера в 12:24
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Происшествия
Задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в Москве издателя «Медиазоны», участника арт-группы «Война» Петра Верзилова.
BFM.ru 08:52
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН
Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
АМИТЕЛ 19 июня в 20:36
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Гаджеты
Зачем в современных смартфонах устанавливают ИК-порт
Эксперты раскрыли причину, по которой в ряде современных смартфонов предусмотрен ИК-порт.
Актуальные Новости вчера в 05:11
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Гаджеты
Apple всё ещё удерживает почти половину рынка наушников TWS
По итогам текущего года рынок полностью беспроводных наушников, как ожидается, вырастет до 200 млн единиц.
iXBT.com 11:22
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Кино
Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое
Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой.
Москва 24 11:31
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14