Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУмерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал

В Москве на 94-м году жизни умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, ставшая прообразом героини фильма «Тегеран-43». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. «Ушел из жизни близкий всем нам человек», - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
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Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
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Советская разведчица Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни

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