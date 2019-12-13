Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиУмерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной. О дате и месте прощания станет известно позже.
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Прощание с Екатериной Дуровой пройдет 16 декабря в Театре на Малой Бронной

ТАСС07:49

В Москве скончалась актриса Екатерина Дурова

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Ушла актерская династия: скончалась актриса Екатерина Дурова

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Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

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Умерла дочь Льва Дурова

StarHit.ru04:00

Умерла актриса Екатерина Дурова

РИА Новости03:13

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Lenta.ru03:03
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Рижское «Динамо» расторгло контракт с Третьяком

Рижское «Динамо» расторгло контракт с вратарём Максимом Третьяком, информирует официальный твиттер клуба.
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Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 11 декабря в 04:01
Политика

Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
RT на русском 10:40
Политика

Путин заявил, что нынешних мер поддержки рождаемости недостаточно

Президент России Владимир Путин сообщил о планах по дальнейшему развитию мер поддержки рождаемости.
Коммерсантъ 10:17
Финансы

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Общество

Минюст внес в реестр иноагентов еще две НКО

Министерство юстиции РФ внесло в перечень НКО-иностранных агентов еще две организации — Общественный фонд социального развития «Генезис» и фонд «Правовая инициатива».
Росбалт 07:56
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Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Политика

В МИД прокомментировали ход переговоров по газу с Украиной

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, при этом российская сторона сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:19
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
РИА Новости 10:14
Футбол

Уткин назвал отстранение Гинера от футбола последним предупреждением

Известный российский комментатор Василий Уткин дал комментарий по поводу отстранения главы московского ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 07:27
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Известия 07:56
Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Вести.Ru 09:33
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
RT на русском 10:22
Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Футбол

В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии

В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Все про Спорт ру вчера в 13:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн

Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Российская газета 09:52
Космос

Сатурн наделил свой спутник Энцелад «тигровыми полосами»

При помощи математического моделирования ученые из Института Карнеги и Калифорнийских университетов в Дэвисе и Беркли объяснили, как приливный нагрев спутника Сатурна Энцелада вызывает появление на нем «тигровых полос».
Полит.ру 11 декабря в 04:00
Политика

Путин поручил перейти к электронным документам в медицине до 15 апреля

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:50
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Футбол

ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 09:23
Общество

Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Газета.Ru 06:55
Политика

Еще один комитет в рамках импичмента утвердил обвинения против Трампа

Судебный комитет палаты представителей США проголосовал за обе статьи, по которым президенту страны Дональду Трампу грозит импичмент.
Росбалт 10:41
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру вчера в 08:45
Общество

Раскрыты личности казнивших сирийского солдата предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера

Lenta.ru 10:13
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
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