Шоу-бизнес
РИА НовостиУмерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной. О дате и месте прощания станет известно позже.
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Хоккей
Рижское «Динамо» расторгло контракт с Третьяком
Рижское «Динамо» расторгло контракт с вратарём Максимом Третьяком, информирует официальный твиттер клуба.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Политика
Путин заявил, что нынешних мер поддержки рождаемости недостаточно
Президент России Владимир Путин сообщил о планах по дальнейшему развитию мер поддержки рождаемости.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов еще две НКО
Министерство юстиции РФ внесло в перечень НКО-иностранных агентов еще две организации — Общественный фонд социального развития «Генезис» и фонд «Правовая инициатива».
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Политика
В МИД прокомментировали ход переговоров по газу с Украиной
Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, при этом российская сторона сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, передает РИА "Новости".
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Футбол
Уткин назвал отстранение Гинера от футбола последним предупреждением
Известный российский комментатор Василий Уткин дал комментарий по поводу отстранения главы московского ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности в своем Telegram-канале.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте
Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Происшествия
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн
Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Космос
Сатурн наделил свой спутник Энцелад «тигровыми полосами»
При помощи математического моделирования ученые из Института Карнеги и Калифорнийских университетов в Дэвисе и Беркли объяснили, как приливный нагрев спутника Сатурна Энцелада вызывает появление на нем «тигровых полос».
Политика
Путин поручил перейти к электронным документам в медицине до 15 апреля
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить переход от бумажных к электронным документам в сфере медицины к 15 апреля, сообщает ТАСС.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Футбол
ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Политика
Еще один комитет в рамках импичмента утвердил обвинения против Трампа
Судебный комитет палаты представителей США проголосовал за обе статьи, по которым президенту страны Дональду Трампу грозит импичмент.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Общество
Раскрыты личности казнивших сирийского солдата предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.