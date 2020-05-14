Кино
ТАССУмерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.
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с чего всё началось
«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - отметили в Союзе кинематографистов.Московский Комсомолец03:37
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Комментарии
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Политика
Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
Газета.Ru 07:32
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
Происшествия
В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19
Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Кино
Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»
NewInform 05:32
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Происшествия
На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина
Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
REGNUM 02:33
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Футбол
Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
ProstoProSport 07:10
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Авто
Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 02:59
Общество
Радий Хабиров подписал указ о выплатах донорам плазмы
Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил об установлении единовременных выплат донорам плазмы, переболевшим вирусом COVID19.
Московский Комсомолец 07:22
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Гаджеты
Intel предлагает оверклокерам застраховать CPU Comet Lake-S
Intel уже давно предлагает энтузиастам и любителям разгона процессоров своеобразную страховку — Performance Tuning Protection Plan.
Игромания.ру 07:47
Общество
Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки
Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.
ТАСС 07:43
Здоровье
Центр травматологии в Чебоксарах перестал принимать пациентов
С 14 мая все сотрудники центра переходят на вахтовый график работы. Плановая госпитализация пациентов в медцентре прекращена.
АиФ Чебоксары 07:22
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
Здоровье
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета вчера в 04:27
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35