Кино

ТАССТАССУмерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.
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с чего всё началось
«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - отметили
 в Союзе кинематографистов.
Московский Комсомолец03:37

Подробнее о событии

В Госдуме актрису Мещерякову назвали воплощением женственности

RT на русском06:22

Умерла актриса Алла Мещерякова

РБК04:53

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Lenta.ru03:22

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

РИА Новости03:48

Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Московский Комсомолец03:37

Биография заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой

ТАСС05:37

Актриса театра и кино Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни

Агентство Москва02:56
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Комментарии

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Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
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В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
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В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
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ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 12 мая в 09:38
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Происшествия

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
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Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
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СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
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Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Происшествия

На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина

Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
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Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
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Футбол

Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
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В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
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Авто

Появились фото Opel Mokka второго поколения

Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
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Общество

Радий Хабиров подписал указ о выплатах донорам плазмы

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил об установлении единовременных выплат донорам плазмы, переболевшим вирусом COVID19.
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Intel предлагает оверклокерам застраховать CPU Comet Lake-S

Intel уже давно предлагает энтузиастам и любителям разгона процессоров своеобразную страховку — Performance Tuning Protection Plan.
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Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки

Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.
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Центр травматологии в Чебоксарах перестал принимать пациентов

С 14 мая все сотрудники центра переходят на вахтовый график работы. Плановая госпитализация пациентов в медцентре прекращена.
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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов

Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
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Здоровье

На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета вчера в 04:27
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
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Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
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Алла Мещерякова
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Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.
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...А зори здесь тихие
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В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле - но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг…
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