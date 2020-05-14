с чего всё началось

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Хоккей Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.

Происшествия В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Политика Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. 150

Политика В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии. 568

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 62

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 3,5K

Происшествия В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19 Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 4

Общество Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.

Общество Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. 1,1K

Происшествия На Сахалине из госпиталя сбежала прилетевшая с Украины женщина Южно-Сахалинск, 14 мая 2020, 09:33 — REGNUM Прилетевшая с Украины женщина, помещенная на обследование на предмет выявления коронавируса в госпиталь, сбежала из медучреждения, выбив дверь.

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 1,1K

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 132

Футбол Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.

Экономика В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 5

Авто Появились фото Opel Mokka второго поколения Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.

Общество Радий Хабиров подписал указ о выплатах донорам плазмы Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил об установлении единовременных выплат донорам плазмы, переболевшим вирусом COVID19. 8

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Гаджеты Intel предлагает оверклокерам застраховать CPU Comet Lake-S Intel уже давно предлагает энтузиастам и любителям разгона процессоров своеобразную страховку — Performance Tuning Protection Plan.

Общество Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.

Здоровье Центр травматологии в Чебоксарах перестал принимать пациентов С 14 мая все сотрудники центра переходят на вахтовый график работы. Плановая госпитализация пациентов в медцентре прекращена. 1

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 647

Общество Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС). 21

Здоровье На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин. 604