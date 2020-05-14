Кино
ТАССУмерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.
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с чего всё началось
«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - отметили в Союзе кинематографистов.Московский Комсомолец03:37
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Комментарии
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера вчера в 11:06
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Религия
В Черногории в ходе столкновений пострадали четверо полицейских
REGNUM вчера в 18:23
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
Команда "Формулы-1" "Феррари" подписала контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом-младшим, сообщается на сайте "Ф-1".
РИА Новости 05:43
Происшествия
Следствие по делу Бойко-Великого завершено
Согласно фабуле обвинения, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.
ТАСС 05:59
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем
«СтарХит» передает слова Булановой, что ее подкосила простуда, по этой причине нужно было перенести концерт на 24 мая.
RuNews24.ru вчера в 00:20
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Сэм Клебанов - кинопродюсер и бизнесмен -высказал своё мнение по поводу отказа Швеции от ввода карантина а связи с коронавирусом.
Территория новостей 04:45
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Стало известно, почему отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
Стало известно, почему стало хуже Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба.
Спорт день за днем 05:39
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
Игры
Alan Wake будут продавать со скидкой 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru вчера в 16:48
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com 06:24
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
Происшествия
В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя
Вести.Ru вчера в 15:58
Технологии
Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка
Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
CyberSport.ru 04:40
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
Общество
Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм
Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 02:34
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Фигурное катание
Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
RT на русском 06:29
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Фигурное катание
Плющенко взвалил на Трусову всю ответственность
Южный Федеральный вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Тарасов назвал истинную причину развода с Бузовой
В ходе интервью спортсмен рассказал об истинной причине развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
NewInform 05:55