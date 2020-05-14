с чего всё началось

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

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Происшествия Следствие по делу Бойко-Великого завершено Согласно фабуле обвинения, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

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