Кино

ТАССТАССУмерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.
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с чего всё началось
«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - отметили
 в Союзе кинематографистов.
Московский Комсомолец03:37

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В Госдуме актрису Мещерякову назвали воплощением женственности

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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

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Биография заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой

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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

РИА Новости03:48

Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Московский Комсомолец03:37

Умерла актриса Алла Мещерякова

РБК04:53

Актриса театра и кино Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни

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Комментарии

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Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
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ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Названы последствия отказа Швеции от карантина

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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

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Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
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Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка

Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
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Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм

Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Тарасов назвал истинную причину развода с Бузовой

В ходе интервью спортсмен рассказал об истинной причине развода с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
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Советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР.
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