Кино

ТАССТАССУмерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.
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