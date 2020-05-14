Кино
ТАССУмерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине "Страницы первой любви" Марка Орлова, а первую главную роль она сыграла в фильме "На полустанке" режиссера Динары Асановой.
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В Краснодарском крае на стабилизацию экономики было направлено порядка 15 млрд рублей.
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Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
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Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя
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