Общество
RT на русскомУмерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. В начале июля умер старейший артист Театра Армии Александр Петров.
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Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Discover24 17 июля в 08:11
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол
Юран: «Забить 3 мяча „Уралу“ — это многого стоит»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над «Урал» (3:1) в полуфинале Кубка России.
Sport24.ru 08:49
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Общество
Госдума РФ намерена ввести новые выплаты для одиноких родителей
Российские парламентарии разрабатывают законопроект о создании алиментного фонда, который станет источником для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.
iReactor 02:52
Здоровье
Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом
Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 08:38
Шоу-бизнес
Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот
Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
OvideO.ru вчера в 03:45
Футбол
Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова
Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Общество
Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу
Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо вчера в 05:43
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa вчера в 02:17
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Общество
20 июля на Среднем Урале ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
Телеканал ОТВ 07:10
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Известия вчера в 17:42
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Политика
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету
В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года.
ТАСС вчера в 17:21
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых.
ToDay News Ufa 06:44
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Общество
Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года
Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Политика
В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым
Чешская организация "Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), руководителем которой является знакомый отправленного под арест журналиста Ивана Сафронова, не получал от него никакой "запрещенной" информации, уведомил "Интерфаксу" PR-менеджер центра Игорь Суворов.
ЗакC.Ру 08:41
Политика
Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei
Лондону следует ждать жесткой реакции Пекина после отказа Великобритании от сотрудничества с китайской компанией Huawei и на фоне других сложностей в отношениях с КНР, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Стива Цанга.
Взгляд.ру 07:40
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Певец Игорь Николаев улетел отдыхать на частном самолете
Российский музыкант Игорь Николаев вызвал общественный резонанс тем, что на частном самолете увез своих родных на отдых.
Общественная служба новостей вчера в 19:53
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 16 июля в 06:29
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40