«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. В начале июля умер старейший артист Театра Армии Александр Петров.

Политика СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку» Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider. 18

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Общество Госдума РФ намерена ввести новые выплаты для одиноких родителей Российские парламентарии разрабатывают законопроект о создании алиментного фонда, который станет источником для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, когда один из родителей уклоняется от уплаты алиментов. 10

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Футбол Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».

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Политика Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету В пятницу после 13 часов переговоров лидеры ЕС не достигли прогресса ни по вопросу принятия семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом €1,074 трлн, ни по фонду восстановления экономики Евросоюза после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, планировалось привлечь €750 млрд заемных средств с обязательством для стран ЕС выплачивать их до 2056 года. 76

Общество Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что испытания вакцины от коронавирус для детей начнутся сразу после того, как закончатся испытания вакцины для взрослых. 471

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Политика В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым Чешская организация "Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), руководителем которой является знакомый отправленного под арест журналиста Ивана Сафронова, не получал от него никакой "запрещенной" информации, уведомил "Интерфаксу" PR-менеджер центра Игорь Суворов. 5

Политика Лондону посоветовали ждать жесткого ответа Пекина после запрета Huawei Лондону следует ждать жесткой реакции Пекина после отказа Великобритании от сотрудничества с китайской компанией Huawei и на фоне других сложностей в отношениях с КНР, пишет Daily Express со ссылкой на мнение профессора Стива Цанга.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 106

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 1,9K

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