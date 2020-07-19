Общество
RT на русскомУмерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. В начале июля умер старейший артист Театра Армии Александр Петров.
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Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Политика
Трамп из-за пандемии решил проводить предвыборные митинги по телефону
Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за пандемии коронавируса будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных, сообщает CNN.
Интерфакс 01:13
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 вчера в 11:18
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Политика
Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
Политика
Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу
Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.
РИА Новости 07:03
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
Меркель не исключает, что саммит ЕС закончится безрезультатно
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита.
Коммерсантъ 04:23
Армия и оружие
Учения во время внезапной проверки российских войск сняли на видео
Внезапная проверка российских войск началась в минувшую пятницу, 17 июля. Такой приказ дал президент России Владимир Путин.
Телеканал 360° 06:51
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 17 июля в 07:20
Музыка
Группа Cream Soda представила новый клип
Группа Cream Soda представила на суд зрителей клип на песню «Сердце лед» с мистическим сюжетом, раскрывающим тайную жизнь людей-ящериц.
Хорошие новости вчера в 05:25
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07