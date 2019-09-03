Кино
Телеканал Санкт-ПетербургУмерла актриса театра и кино Зинаида Славина
После успешного старта еще четверть века Славина будет ведущей актрисой театра — на сцене Театра на Таганке актриса сыграла более 1,6 тысячи спектаклей. В 1986 году она получила звание народной артистки РСФСР.
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».Известия06:05
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