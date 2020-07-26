Общество
BFM.ruУмерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
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В Петербурге умерла автор статьи «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева
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