Общество
BFM.ruУмерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
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В Петербурге умерла автор статьи «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
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