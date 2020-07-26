Общество
Газета.RuУмерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева. Она умерла в возрасте 82 лет в Петербурге 24 июля после тяжелой болезни.
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В Петербурге скончалась автор «манифеста антиперестроечных сил» Нина Андреева
Телеканал Санкт-Петербург04:28
В Петербурге умерла автор статьи «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева
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