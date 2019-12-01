Футбол
РЕН ТВУмерла двухлетняя дочь экс-футболиста «Арсенала»
В семье бывшего футболиста лондонского "Арсенала" Беника Афобе произошла трагедия - умерла двухлетняя дочка спортсмена. Как сообщает издание The Mirror, малышку госпитализировали с инфекцией. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти девочку не удалось.
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«Арсенал» выразил соболезнования Афобе в связи со смертью его двухлетней дочери
Sport24.ruвчера в 08:59
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
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