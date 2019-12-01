Футбол

РЕН ТВРЕН ТВУмерла двухлетняя дочь экс-футболиста «Арсенала»

В семье бывшего футболиста лондонского "Арсенала" Беника Афобе произошла трагедия - умерла двухлетняя дочка спортсмена. Как сообщает издание The Mirror, малышку госпитализировали с инфекцией. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти девочку не удалось.
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«Арсенал» выразил соболезнования Афобе в связи со смертью его двухлетней дочери

Sport24.ruвчера в 08:59

У экс-игрока лондонского «Арсенала» скончалась двухлетняя дочь

Чемпионатвчера в 09:38

У бывшего футболиста «Арсенала» умерла дочь

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У воспитанника «Арсенала» Афобе умерла 2-летняя дочь

Sports.ruвчера в 10:20

У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь

Газета.Ruвчера в 07:52

Двухлетняя дочь игрока «Стоука» умерла от инфекции

Спорт-Экспрессвчера в 15:31

У экс-игрока «Арсенала» умерла двухлетняя дочь

ProstoProSportвчера в 06:56
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Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

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В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.
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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
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Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

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Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
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Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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В России заступила на боевое дежурство новейшая РЛС «Контейнер»

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Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

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