В семье бывшего футболиста лондонского "Арсенала" Беника Афобе произошла трагедия - умерла двухлетняя дочка спортсмена. Как сообщает издание The Mirror, малышку госпитализировали с инфекцией. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти девочку не удалось.

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