Общество
ТАССУмерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова. Об этом сообщил в субботу музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram. "Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела", - написал Пригожин, выразив соболезнования родным и близким главного редактора.
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Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Общество
Орешкин заявил о достаточных ресурсах России для выхода из кризиса
«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал Орешкин.
Известия 15:10
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Общество
Уткин заявил о поражении Соловьева
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram обсуждают возможную беременность жены Малкина
Супруга российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, Анна Кастерова, опубликовала новые фотографии в своем Instagram.
Спорт-Экспресс 15:09
Армия и оружие
НМ ЛНР: украинский каратель подорвался на собственной мине
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий, заявил во время брифинга, что украинский военнослужащий подорвался при минировании местности у линии соприкосновения с ЛНР.
Новостной фронт 10:52
Здоровье
Пациентка подмосковного госпиталя рассказала о коварстве коронавирусной инфекции
Россиянка Наталья Щепитина, которая ранее была госпитализирована в подмосковном Лапино, рассказала о коварной стороне коронавируса.
ФАН 14:46
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
Происшествия
Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео
В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", с которым произошло ЧП при приземлении на площадку около месторождения "Русское" на Ямале.
Вести.Ru 03:50
Общество
Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Происшествия
Померился судами с ФСБ. Александрову из «Метростроя» это встало под 2 млрд
Столкновение в судах закончилось арестом 15 объектов его недвижимости. А ФСБ развесила листовки об этом по всему Петербургу.
47 новостей 12:10
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
Против «иммунных паспортов» выступила ВОЗ
ВОЗ обратила внимание на тот факт, что власти некоторых стран предполагают, что обнаружение антител к коронавирусу может стать основой для введения так называемого «иммунного паспорта», его еще называют «сертификатом отсутствия риска».
Live24 09:25
Гаджеты
Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com 07:09
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Религия
Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом
Говорит Москва 14:40
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru 09:30