Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре "Современник". О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.

с чего всё началось

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре. Прощание пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

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