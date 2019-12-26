Общество
КоммерсантъУмерла худрук «Современника» Галина Волчек
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре. Прощание пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.
Читать в источнике
Оценить1217
с чего всё началось
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре "Современник". О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.РИА Новости12:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Кокорин задолжал Смолову три миллиона рублей
Наука
Магний поможет женщинам после менопаузы избежать болезней сердца
Магний поможет женщинам после менопаузы избежать коронарных болезней сердца, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Women’s Health.
Экономика
Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»
"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Политика
Ливия запросила у Турции военную поддержку
Правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Армия и оружие
ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта
Футбол
«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»
Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
Культура
Саша Грей стала стримером на Twitch
Шоу-бизнес
Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Экономика
С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов
Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с бывшего депутата Верховной рады и экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, сообщается на сайте регулятора.
Футбол
«Ростов» готов расстаться с четырьмя легионерами
Несмотря на сообщения в СМИ, пока договор не разорван, однако в клубе готовы пойти навстречу 33-летнему защитнику сборной Исландии.
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Политика
Разведение улиток внесут в список сельхоздеятельности России
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что разведение виноградных улиток в России включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, передает "Интерфакс".
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Здоровье
Очаг заболевания сибирской язвой локализован на Ставрополье
В Изобильненском городском округе на территории подсобного хозяйства, расположенного неподалеку от села Подлужного, выявлен очаг заражения сибирской язвой Оказалось, что инфицированной оказалось местная жительница.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Девятый эпизод космического эпоса «Звездные войны», снятый режиссером Джей Джей Абрамсом, показывает завершение истории семьи Скайуокеров, которая длится больше 40 лет.