Общество
ВедомостиУмерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра. Прощание состоится 29 декабря, уточнили в театре.
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В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.РИА Новости12:39
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