Общество

ВедомостиВедомостиУмерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра. Прощание состоится 29 декабря, уточнили в театре.
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Умерла Галина Волчек

В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра "Современник". С 1989-го занимала пост его художественного руководителя.
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Галина Волчек
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог. Художественный руководитель Московского театра «Современник». Герой Труда Российской Федерации. Народная артистка СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента РФ.
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