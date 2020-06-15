Происшествия

РБКРБКВ Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на адвоката одной из пострадавших пациенток Андрея Тарана.
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с чего всё началось

Псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара

Алена Верди обвинялась в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Девушка занималась пластической хирургией, хотя у нее не было специального образования. В итоге некоторые ее клиентки стали инвалидами, а одна женщина умерла после липосакции.
Телеканал 360°03:23

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На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

ТАСС04:04

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия03:08

Псевдохирург Алена Верди умерла в клинике Краснодара

Телеканал 360°03:23

В Краснодаре скончалась лжехирург Алена Верди

Кубань 2403:26

СК прокомментировал смерть «хирурга» Алены Верди в Краснодаре

Кубанские новости03:41

Умерла лжехирург Алена Верди

РЕН ТВ03:04

Следователи начали проверку по факту смерти Алены Верди

Россия.Кубань03:48
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Политика

В Кремле объяснили высылку чешских дипломатов из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МИД выслать двух чешских дипломатов.
РЕН ТВ 06:15
Футбол

«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом

Vprognoze.ru 05:19
Политика

Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута

«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
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Общество

Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня

Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
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Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
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Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах, это прерогатива глав субъектов, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:24
Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
1K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Общество

Американский F-15 упал в Северное море

Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
5
Армия и оружие

В МВД Украины признались в убийстве военачальника ЛНР

В Министерстве внутренних дел Украины признали, что убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко было подготовлено киевскими спецслужбами и армейским спецназом.
ФАН вчера в 20:52
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Общество

В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
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Общество

В Крыму отели и санатории открылись для местных туристов

На следующем этапе, с 1 июля, отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ.
Российская газета 00:22
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Политика

Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Игры

Карточный рогалик Griftlands вышел в раннем доступе Steam

Следующее обновление для Griftlands будет выпущено 25 июня в Steam и Epic Games Store. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:38
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
4
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
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Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце официально развелись

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
2,3K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
1,9K
Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00
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Происшествия

В Тюменской области выявили три новых очага коронавирусной инфекции

Третий очаг зарегистрирован в Уватском районе на нефтяном месторождении.
Новости Тюмени 72.ru 05:32
Наука

Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
ToDay News Ufa 02:12
128
Здоровье

Число скончавшихся от коронавируса саратовцев достигло 38 человек

В Саратовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 8280 человек.
Регион 64 05:27
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Наука

Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Evo-rus.com вчера в 15:31
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Общество

Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.
Online47.ru 06:05
Общество

В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30
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