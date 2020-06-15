Происшествия
РБКВ Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на адвоката одной из пострадавших пациенток Андрея Тарана.
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с чего всё началось
Алена Верди обвинялась в семи эпизодах некачественной медицинской деятельности. Девушка занималась пластической хирургией, хотя у нее не было специального образования. В итоге некоторые ее клиентки стали инвалидами, а одна женщина умерла после липосакции.Телеканал 360°03:23
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Политика
В Кремле объяснили высылку чешских дипломатов из РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МИД выслать двух чешских дипломатов.
РЕН ТВ 06:15
Футбол
«Краснодар» продлил контракты с Крицюком и Бергом
Vprognoze.ru 05:19
Политика
Адвокат рассказал о возможности обмена Уилана на Бута
«СВР ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко, находящихся в США, эти разговоры ведутся с декабря», — сказал Жеребенков.
REGNUM 06:27
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах, это прерогатива глав субъектов, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:24
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Армия и оружие
В МВД Украины признались в убийстве военачальника ЛНР
В Министерстве внутренних дел Украины признали, что убийство начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко было подготовлено киевскими спецслужбами и армейским спецназом.
ФАН вчера в 20:52
Общество
В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество
В Крыму отели и санатории открылись для местных туристов
На следующем этапе, с 1 июля, отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ.
Российская газета 00:22
Политика
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене.
Lenta.ru 06:19
Игры
Карточный рогалик Griftlands вышел в раннем доступе Steam
Следующее обновление для Griftlands будет выпущено 25 июня в Steam и Epic Games Store. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:38
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00
Происшествия
В Тюменской области выявили три новых очага коронавирусной инфекции
Третий очаг зарегистрирован в Уватском районе на нефтяном месторождении.
Новости Тюмени 72.ru 05:32
Наука
Люди могут впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Ученые обнаружили, что у людей есть механизм впадания в спячку, как сурки или медведи.
ToDay News Ufa 02:12
Здоровье
Число скончавшихся от коронавируса саратовцев достигло 38 человек
В Саратовской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 8280 человек.
Регион 64 05:27
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Общество
Убивший аспирантку историк Соколов отказался от адвокатов
В Санкт-Петербурге сегодня, 15 июня, прошло очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил, расчленил и попытался скрыть части тела свое аспирантки Анастасии Ещенко.
Online47.ru 06:05
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 13 июня в 10:30