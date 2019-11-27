Здоровье
Газета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.Коммерсантъ15:36
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Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице
Комсомольская правда16:28
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