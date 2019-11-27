Здоровье

Газета.RuГазета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

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В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

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Врач Михаил Каабак снова возглавит группу трансплантологии в Центре здоровья детей

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Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Газета.Ru16:02

Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице

Комсомольская правда16:28

В Волгограде умерла годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака

Дождь16:23
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«Транснефть» выведет трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

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Президент Европарламента вручил Олегу Сенцову премию Сахарова

Премию «За свободу мысли» имени Сахарова, присужденную Олегу Сенцову в 2018 году, лично вручил украинскому режиссеру президент Европарламента Давид Сассоли 26 ноября на состоявшемся заседании, которое транслировалось на сайте Европарламента.
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