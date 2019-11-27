Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.

с чего всё началось

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.

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