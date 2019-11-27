Здоровье
Газета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.Коммерсантъвчера в 15:36
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Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни
Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
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Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
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Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
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Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
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В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
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Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
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Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
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Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
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Через неделю после анонса в Китае программной оболочки ColorOS 7 начала официально распространяться.
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Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму
Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
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Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек
Напомним, известного историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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Косачев отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию
Косачев отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
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Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Здоровье
Ошибки при лечении насморка перечислила врач
При лечении насморка имеется ряд распространенных ошибок. Об этом «Aif.ru» рассказала оториноларинголог Кира Базаркина.
Футбол
Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году
Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
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Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи
Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.
Политика
Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съёмок нового фильма
Кристина снимается в короткой юбке и с голыми ногами, и пожаловалась на холод и то, что каждый дубль ей даётся трудно.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Армия и оружие
Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС
Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики.
Экономика
Названы регионы России с самым сильным падением зарплат
Ранее Росстат назвал регионы России с самыми быстро растущими зарплатами.
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Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев
Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".
Общество
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).