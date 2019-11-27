Здоровье

Газета.RuГазета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъвчера в 15:36

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В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок

Lenta.ru02:22

Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде

Высота 10200:27

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъвчера в 15:36

Не дождавшись операции, умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Эхо Москвы02:30

Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

РБКвчера в 18:07

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Газета.Ruвчера в 16:02

«Ужасно, что ей не дали шанса»: Михаил Каабак надеялся успеть с операцией пациентке из Волгограда

V1.ru01:08
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Общество

Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни

Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
ГЛАС.RU 26 ноября в 11:30
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие

Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
ТАСС 01:55
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Политика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM вчера в 17:41
Происшествия

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

Российская газета 02:00
Гаджеты

«Oppo» выпустила ColorOS 7 на базе Android 10

Через неделю после анонса в Китае программной оболочки ColorOS 7 начала официально распространяться.
ГЛАС.RU 26 ноября в 13:34
Политика

Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК вчера в 10:29
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем

31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Kaluga-poisk.ru вчера в 03:31
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

Напомним, известного историка Олега Соколова обвиняют в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Российская газета 02:17
Политика

Косачев отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию

Косачев отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию.
ФАН 01:25
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Российская газета 02:30
Здоровье

Ошибки при лечении насморка перечислила врач

При лечении насморка имеется ряд распространенных ошибок. Об этом «Aif.ru» рассказала оториноларинголог Кира Базаркина.
Соловей.Инфо 02:45
Футбол

Андрей Лунев вернется на поле только в следующем году

Зенитовский голкипер Андрей Лунев не сыграет за команду до конца текущего сезона.
Петербургский дневник вчера в 08:51
Кино

Том Хиддлстон никогда не старался получить роль Локи

Три месяца длилось прослушивание, и актеру не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может получить роль Тора.
iReactor 00:56
Политика

Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
News.ru вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съёмок нового фильма

Кристина снимается в короткой юбке и с голыми ногами, и пожаловалась на холод и то, что каждый дубль ей даётся трудно.
Discover24 01:44
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Армия и оружие

Россия подарила Киргизии модернизированные вертолёты и РЛС

Российское Минобороны в среду передало Минобороны Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2 из состава Сил воздушной обороны республики.
Военное обозрение вчера в 07:11
Экономика

Названы регионы России с самым сильным падением зарплат

Ранее Росстат назвал регионы России с самыми быстро растущими зарплатами.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика

Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев

Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Принц Чарльз доказал, что готов стать королем

Газета.Ru вчера в 15:01
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
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