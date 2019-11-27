Здоровье

Газета.RuГазета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъ15:36

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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ15:36

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ru15:32

Годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака умерла в Волгограде

Эхо Москвы18:04

Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

РБК18:07

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Газета.Ru16:02

Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице

Комсомольская правда16:28

В Волгограде умерла годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака

Дождь16:23
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Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
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Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

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В Одинцово произошел пожар в двухэтажном жилом доме

В подмосковском районе Одинцово произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, площадь возгорания составила 418 кв. м, сообщается на сайте областного главка МЧС.
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Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

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Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России

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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Армия и оружие

Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии

Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии.
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Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
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Названы города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
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ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:14
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Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
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Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
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Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
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Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург

На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
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Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе

Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.
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