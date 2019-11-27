Здоровье
Газета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.Коммерсантъ15:36
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Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице
Комсомольская правда16:28
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Ашберн
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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
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Общество
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Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
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Транспорт
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург
На открытии платной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом президент Владимир Путин объявил, что она будет носить название «Нева».
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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс" на льду домашней арены в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь" – 2:1 Б. Для подопечных Дмитрия Квартальнова эта победа стала седьмой кряду.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Еще один взрыв произошел на химзаводе в Техасе
Как сообщало ИА REGNUM, первый взрыв на химическом заводе в Порт-Нечесе произошел 27 ноября.