Здоровье

Газета.RuГазета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъвчера в 15:36

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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъвчера в 15:36

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ruвчера в 15:32

«Не дождалась вызова»: в Волгограде умерла годовалая пациентка уволенного врача Михаила Каабака

V1.ruвчера в 23:19

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Газета.Ruвчера в 16:02

Годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака умерла в Волгограде

Эхо Москвывчера в 18:04

Защитники Каабака сообщили о смерти его не дождавшейся операции пациентки

РБКвчера в 18:07

Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице

Комсомольская правдавчера в 16:28
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru вчера в 06:24
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
Гаджеты

Honor представил умные часы Honor Watch Magic 2

Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
ITZine.ru 26 ноября в 22:30
Политика

Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа

Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
RuNews24.ru вчера в 08:13
Хоккей

«Вашингтон» одолел «Флориду» благодаря голу Овечкина

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона". Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче.
Газета.Ru вчера в 22:00
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 07:01
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

News.ru вчера в 07:36
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM вчера в 19:45
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Общество

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru вчера в 11:03
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Космос

#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
РБК 24 ноября в 19:02
Политика

Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений.
РБК вчера в 20:08
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Транспорт

В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах

В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России.
RT на русском вчера в 22:00
Энергетика

Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США

По данным торгов, к 06.30 по московскому времени цены на нефть Brent снизились на 0,3%, до 62,80 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:32
Футбол

Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Спорт-Экспресс вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Woman.ru 26 ноября в 09:18
Космос

Открыта невозможная черная дыра

Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным.
Lenta.ru вчера в 22:34
Наука

СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии

В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".
РИА Новости вчера в 23:09
Экономика

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Известия 26 ноября в 14:31
Политика

CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
РБК вчера в 20:41
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

Президент России Владимир Путин рекомендовал не зацикливаться на вопросах, касающихся Украины.
РБК вчера в 15:29
Политика

Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»

Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.
РИА Новости вчера в 13:10
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