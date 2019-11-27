Здоровье
Газета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.Коммерсантъвчера в 15:36
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Годовалая пациентка уволенного трансплантолога Михаила Каабака умерла в Волгограде
Эхо Москвывчера в 18:04
Ребёнок, чью операцию отложили из-за увольнения доктора Каабака, скончалась в больнице
Комсомольская правдавчера в 16:28
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Энергетика
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Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
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Общество
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Гаджеты
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Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
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Хоккей
«Вашингтон» одолел «Флориду» благодаря голу Овечкина
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона". Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин открыл счет в матче.
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
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«Нафтогаз» считает, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
В Норвегии начали скармливать горбушу собакам
Происшествия
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Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Общество
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Политика
Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины
США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжить оказывать давление на Россию по вопросу выполнения минских соглашений.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах
В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России.
Энергетика
Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
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Футбол
Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году
Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Космос
Открыта невозможная черная дыра
Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным.
Наука
СВФУ: тесты ДНК не могут определить геном древнего щенка из Якутии
В пятницу в пресс-службе университета рассказали со ссылкой на издание The Siberian Times о том, что "ученые шведского центра палеонтологии провели первоначальное исследование генома 18-тысячелетнего щенка из Якутии – тесты ДНК не смогли определить, был ли он волком или собакой".
Экономика
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Политика
CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО
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Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе
Президент России Владимир Путин рекомендовал не зацикливаться на вопросах, касающихся Украины.
Политика
Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
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