Здоровье

Газета.RuГазета.RuУмерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена. Об этом "Газете.Ru" рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъвчера в 15:36

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Врач-трансплантолог Каабак раскрыл, мог ли спасти годовалую девочку, если бы его не уволили

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Раскрыты обстоятельства смерти российской девочки из-за увольнения врача

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«Ужасно, что ей не дали шанса»: Михаил Каабак надеялся успеть с операцией пациентке из Волгограда

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Трансплантолог Михаил Каабак связал смерть годовалой пациентки из Волгограда со своим увольнением

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Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъвчера в 15:36
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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
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Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
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Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
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В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
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Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК вчера в 10:29
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Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы

Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде Победы на Красной площади в 2020 году.
Lenta.ru 03:55
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Под Тверью при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 6 человек

РБК 03:22
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Ученые объяснили, зачем нам снятся кошмары

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Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело ребенка

В Юго-Западном районе Екатеринбурга нашли тело четырехлетнего мальчика.
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Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru вчера в 20:26
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МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
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Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
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Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
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Наука

Ученые предлагают применять селен и йод в виде микроудобрений

Йод в форме йодида калия и селен в форме селенита натрия в виде сухих солей вносились в пахотный слой перед посевом.
Naked Science 26 ноября в 03:32
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Общество

Краснодар стал четвёртым в рейтинге городов России по качеству жизни

REGNUM вчера в 07:08
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В курганской больнице родителей заставят платить за бесплатные анализы

Детская больница города Шадринска в Курганской области с 2020 года намерена ввести платное обследование детей на паразитов.
URA.Ru 03:29
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«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга

Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:42
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Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
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Названа стоимость долгожданного смартфона Redmi K30

Китайский бренд Redmi планирует официально представить свой новый смартфон К30 только 10 декабря.
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Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
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