Шоу-бизнес
RT на русскомУшла из жизни актриса Инна Макарова
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с чего всё началось
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. "Инна Владимировна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук.ТАСС06:55
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