Шоу-бизнес

ИнтерфаксИнтерфаксУмерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. Она уточнила, что решение о времени и месте прощания еще не принято. Инна Макарова - советская и российская актриса.
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Умерла актриса Инна Макарова

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. "Инна Владимировна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук.
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На 94-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

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Инна Макарова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Лауреат Сталинской премии I степени.
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