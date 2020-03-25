Шоу-бизнес
ИнтерфаксУмерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. Она уточнила, что решение о времени и месте прощания еще не принято. Инна Макарова - советская и российская актриса.
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Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук. "Инна Владимировна ушла из жизни", - сказала Наталья Бондарчук.ТАСС06:55
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