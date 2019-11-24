Общество

Lenta.ruLenta.ruУмерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения. Также она почетный президент Российской академии образования.
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Юрий Зинченко
Сегодня ушла из жизни… Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
— Юрий Зинченко, российский психологURA.Ru 14:49
с чего всё началось

Скончалась бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая

Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.
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Биография президента СПбГУ и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой

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Людмила Алексеевна Вербицкая
Лингвист
Советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО. Доктор филологических наук, профессор.
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