Общество
Lenta.ruУмерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения. Также она почетный президент Российской академии образования.
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Сегодня ушла из жизни… Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
— Юрий Зинченко, российский психологURA.Ru 14:49
с чего всё началось
Главный специалист по русскому языку боролась с онкологическим заболеванием. Умерла бывший ректор СПбГУ, а позже его президент Людмила Алексеевна Вербицкая. Главному специалисту по русскому языку было 83 года.Пятый канал14:18
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол
Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»
В Москве матчем ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" завершился семнадцатый тур российской премьер-лиги.
Вести.Ru 13:00
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 22 ноября в 10:54
Теннис
Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса
Вести.Ru 15:43
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Общество
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
РИА Новости 16:03
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.
ТАСС 07:22
Политика
Действующий президент Румынии побеждает на выборах
RT на русском 15:12
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service 22 ноября в 13:51
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Происшествия
Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы
Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 15:54
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Lenta.ru 04:52
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Общество
Австралийский диетолог назвала худшие продукты для завтрака
РИА Новости 09:20
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Коммерсантъ 11:09
Футбол
Матч итальянского чемпионата перенесли из-за ужасной погоды
Матч итальянского чемпионата "Лечче" - "Кальяри" перенесли с 24 ноября на 25-ое из-за ужасной погоды.
Газета.Ru 16:24
Игры
Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Cyber.sports.ru 14:42
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
Скончался народный артист Украины Давид Бабаев. Об этом сообщил коллега актера Вячеслав Василюк на своей официальной странице в Facebook.
Вечерняя Москва 10:12
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК 21 ноября в 14:42
Футбол
Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Газета.Ru 15:22
Политика
Парламент Боливии принял закон о проведении новых выборов президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила законопроект о проведении новых всеобщих выборов. Об этом сообщается в Twitter палаты.
Gazeta.SPb 07:45
Транспорт
Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:29
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости 00:00
Фигурное катание
Опубликовано видео показательного номера Косторной на этапе в Японии
РИА Новости 05:56
Фигурное катание
Слуцкая: в этом году Загитовой очень идет ее повзрослевший образ
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила образ Алины Загитовой в произвольной программе на заключительном этапе Гран-при в Японии.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
Путин назвал долю современного вооружения в армии и на флоте
Красная весна 22 ноября в 07:57
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13