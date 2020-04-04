В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области. По данным властей, пенсионерку госпитализировали в одну из местных больниц с положительным тестом на коронавирус.

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

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