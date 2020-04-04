Коронавирус
Газета.RuУмерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина
В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области. По данным властей, пенсионерку госпитализировали в одну из местных больниц с положительным тестом на коронавирус.
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Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.
Общество
В России обучение школьников могут перенести на лето
Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Авто
Завод Renault в Москве могут остановить до 15 июня
В связи с чем, эксперты прогнозируют начало работы завода в лучшем случае с 15 июня.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
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Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
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Происшествия
Еще двое жителей Воронежской области заразились коронавирусом
С учетом новых случаев, в Воронежской области за весь период наблюдений зарегистрировали 14 заболевших коронавирусом — двух больных, проходивших курс лечения в Новоусманской райбольнице уже выписали.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Политика
Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки
Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.
Общество
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Общество
Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19
Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Футбол
Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы
Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
Общество
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Режим «нерабочей недели» в Оренбургской области продлится не до 30 апреля, а до 12-го. Об этом заявил глава региона Денис Паслер.
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены
Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Общество
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции
Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.