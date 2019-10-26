Политика Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Фигурное катание Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.

Общество Строители тестируют подсветку Крымского моста Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Авто Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети На фоне такоего ажиотажа в Сети периодически появляются рендеры, где пользователи экспериментируют: соединяют популярные модели внедорожников и с уже известным седаном Lada Vesta.

Политика Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Бутина заявила о процветании в США расизма Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".