Общество
РИА НовостиУмерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в твиттере.
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Политика
Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Общество
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае
По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
Общество
Строители тестируют подсветку Крымского моста
Арочный участок Крымского моста на один час подсветили светильниками с белыми и красными светодиодами, строители проводят тестирование и настройку подсветки, которая окрасит цветами триколора мост к концу текущего года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
На фоне такоего ажиотажа в Сети периодически появляются рендеры, где пользователи экспериментируют: соединяют популярные модели внедорожников и с уже известным седаном Lada Vesta.
Политика
Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии
Главы МИДа и Госдепартамента обсудили ситуацию в Сирии, Лавров, в частности, отметил необходимость воздержаться от шагов, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Сирии.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Бутина заявила о процветании в США расизма
Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Футбол
Соболев рассказал о звездной болезни в прошлом сезоне
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о звездной болезни, случившейся с ним в прошлом сезоне.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Происшествия
Задержан пятый подозреваемый в деле о массовом убийстве в Эссексе
Полиция Ирландии задержала еще одного подозреваемого в деле об убийстве 39 человек в графстве Эссекс в Великобритании.
Футбол
Пошел ли Акинфееву на пользу уход из сборной? Отвечает Овчинников
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение основного голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева уйти из сборной России.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.