Общество

РИА НовостиРИА НовостиУмерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в твиттере.
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Похороны солистки «Бурановских бабушек» Натальи Пугачевой пройдут 27 октября

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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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Солистка «Бабушек из Бураново» Наталья Пугачева скончалась в Удмуртии

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Скончалась 83-летняя солистка «Бурановских бабушек»

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Названы время и место прощания с Натальей Пугачевой из «Бурановских бабушек»

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