Культура

ТАССТАССУмерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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