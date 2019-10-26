Общество

ТАССТАССУмерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
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Александр Владимирович Бречалов
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Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, Первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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