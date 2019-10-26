Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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Политика Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.