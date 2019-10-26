Общество
ТАССУмерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
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Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
Происшествия
В ДТП в Кировской области погибли четыре человека
По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Здоровье
Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств
Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Футбол
Президент «Ростова» сделал подарок владельцам абонементов
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц организовал бесплатную электричку на матч пятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Краснодара».
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Футбол
В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока
В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
Общество
Microsoft получила военный контракт на $10 млрд
Пентагон 25 октября объявил победителем контракта на $10 млрд компанию Microsoft. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Общество
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Авто
Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Космос
Нобелевский лауреат раскритиковал идею о переселении на другие планеты
Футбол
ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко
Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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