Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuУмерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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«Умолял пустить меня к ней»: Андрей Разин нашел виновных в смерти Нины Кирсо

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Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Режим чрезвычайной ситуации введён в краевой больнице города Краснокаменска в Забайкальском крае из-за выявленных случаев подозрения на коронавирус.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы

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Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле

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Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

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Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
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