Шоу-бизнес
РИА НовостиУмерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. Об этом в Instagram сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов. Он добавил, что артистка скончалась после тяжелой болезни.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Сирия отразила удары израильских вертолетов
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Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса
В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
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Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
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Коммерсантъ 18:37
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Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
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Карантин в Краснодарском крае продлили до 12 мая
Карантин на Кубани продлили до 12 мая.
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Армия и оружие
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету
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Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
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В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
РБК 15:55
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«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков
Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
ЖКХ
В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах
Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
RT на русском 16:49
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
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Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Экономика
«Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров
В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров.
Говорит Москва 05:25
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56