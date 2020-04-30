Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиУмерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. Об этом в Instagram сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов. Он добавил, что артистка скончалась после тяжелой болезни.
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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Скончалась вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

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Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо скончалась в Полтаве

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