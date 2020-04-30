Шоу-бизнес
РИА НовостиУмерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. Об этом в Instagram сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов. Он добавил, что артистка скончалась после тяжелой болезни.
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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту причинения особо крупного ущерба бюджету региона при строительстве конгресс-холла – следователи устанавливают должностных лиц заказчика, которых привлекут за халатность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.
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Рубль ослаб перед майскими праздниками
Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
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Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
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Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк
Актеру Сергею Жигунову приписывают роман с журналисткой Викторией Ворожбит, передает "Стархит".
Газета.Ru вчера в 06:43
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Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой
В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
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За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек
За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:09
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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
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