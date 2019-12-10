Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ. Как рассказала менеджер группы Мари Димберг, певицы не стало 9 декабря.
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Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним

Lenta.ru09:08

Биография вокалистки Roxette Мари Фредрикссон

ТАСС09:53

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РИА Новости08:12

Поп-королева Швеции

Коммерсантъ10:34

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РБК07:49

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Интерфакс07:11

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Москва 2406:57
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
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Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
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«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
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Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
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Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года

Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
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Австралийцы изобрели устройство для общения людей с жабами

Австралийским исследователям удалось изобрести устройство для коммуникации людей с жабами. Инновация имеет много чего общего с телефоном.
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Политика

Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Газета.Ru 09:18
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
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На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
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Друг Петросяна рассказал о его новой жене

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Источник: «Бавария» готова заплатить «Шахтеру» 50 миллионов евро за Тете

Источник ссылается на слова агента бразильца Пабло Буэно, который заявил, что «Бавария» готова заплатить 50 миллионов евро.
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В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

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Всем бояться. Xiaomi представила новый Redmi K30 за 14500 рублей

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Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

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В Сети показали фото последствий удара секретной американской ракеты

В интернете появились фотографии последствий удара ракеты по автомобилю боевиков в Сирии, по предварительной версии, его нанесли секретной американской ракетой AGM-114R9X, передает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
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63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
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Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову

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Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
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Новые наушники Huawei FreeBuds 3 раскупили в России в 10 раз быстрее

Компания Huawei объявила о первых результатах продаж беспроводных наушников Huawei FreeBuds 3.
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Игорь Черевченко номинирован на звание лучшего тренера месяца

За звание лучшего с Черевченко соперничают Сергей Семак, Вадим Евсеев, Дмитрий Парфенов и Тимур Шипшев.
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Мари Фредрикссон
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Шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette. Принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Занимается также сольной карьерой. В настоящее время проживает в Юрсхольме, пригороде Стокгольма. Замужем за Микаэлем Боиошом, от которого имеет двоих детей: дочь Юсефин и сына Оскара.
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