Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.

с чего всё началось

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.

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