Общество
REGNUMУмерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.Комсомольская правда06:09
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Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
Комсомольская правда06:09
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Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform вчера в 08:54
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Общество
Роструд: В июне россиян ждут две коротких недели
В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели, напоминает Роструд.
Хакасия-Информ вчера в 04:41
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растёт с каждым днём, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 17:16
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Кино
Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
Экономика
Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна 03:17
Гаджеты
Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения
Rusargument 05:05
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM вчера в 05:54
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия 19:14
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
Общество
Владимир Санги прокомментировал закон о поддержке оленеводства на Сахалине
В редакцию ИА Sakh.com обратился известный сахалинец, житель Ногликского района писатель Владимир Санги и поделился мнением о документе, над которым депутаты ломали голову несколько лет, а также почему Сахалинская область относится к регионам с "исчезающим оленеводством".
Сахалин.Инфо 20:35
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Гаджеты
Huawei уронила в России цены на флагманские смартфоны и не только
При покупке новых флагманских смартфонов серии P40 (Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E) получают скидки до 10 000 рублей, а также носимые устройства и аксессуары в подарок.
iXBT.com 05:45
Авто
Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг
Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.
Российская газета 03 июня в 07:00
Общество
Sina (Китай): в чем секрет успеха русских колбас? Чем они лучшие китайских? Почему китайцы так сильно их расхваливают? (Sina.com)
Будучи «воинственным народом», русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем.
ИноСМИ 17:23
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Армия и оружие
Главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» ликвидировали в Мали
Лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба"* Абдулмалека Друкделя ликвидировали в Мали.
Life.ru 17:21
Киберспорт
В Uncharted 4 нашли зараженного из The Last of Us — это прокомментировал разработчик
Поклонник Uncharted 4 обнаружил в игре труп щелкуна — зараженного из вселенной The Last of Us.
CyberSport.ru 11:49
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18