Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.

Политика Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей» Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей. 137

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Фигурное катание Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва Группа тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала первый выход на лед фигуристки Алены Косторной после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

Общество Алексис Оганян ушел с поста главы Reddit Сооснователь американской соцсети Reddit Алексис Оганян решил покинуть пост исполнительного директора компании, уступив свое место афроамериканцу, пишет издание Super.

Здоровье В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли. 70