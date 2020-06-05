Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.

с чего всё началось

Как отмечает «Комсомольская правда», Норкина вместе с мужем вела на радио программы «120 минут» и «Простыми словами». Последний ее эфир прошел 26 апреля, он был посвящен врачам, борющимся с коронавирусом.

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