Общество
ТАССУмерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Об этом во вторник сообщила газета Expressen со ссылкой на менеджера группы.
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Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей
Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Спорт
WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ
Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Хоккей
Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу
Супруга помогла хоккеисту Щербаку потерять работу Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский объяснил, почему он расторг контракт с хоккеистом Никитой Щербаком, который успел поиграть в НХЛ.
Общество
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
В ГИБДД заявили о нехватке сотрудников
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в ряде регионов России начались сокращения штатной численности сотрудников Госавтоинспекции, но при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет.
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
Происшествия
Виновницу взрыва в кафе в Лысых Горах отправили в колонию
Предпринимательницу по решению суда отправили в колонию общего режима на пять лет и пять месяцев.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Авто
Автодилеры предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Цены на новые легковые и коммерческие автомобили в России в 2020 году вырастут на 5%, а их продажи снизятся на 8%. Такой прогноз на будущий год озвучил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Здоровье
На Сахалине проверяют сведения о стерилизации одноразовых инструментов в областной больнице
Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по опубликованной в СМИ статьи «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое».
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
На Украине закрывается скандальный сайт «Миротворец»
В мае 2016 года на сайте были опубликованы персональные данные более четырех тысяч украинских и зарубежных журналистов, работавших в республиках ДНР и ЛНР.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
«Болгарский поток» начнет работу с 1 января
Политика
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Политика
Демократы предъявили обвинения Трампу
На пресс-конференции 10 декабря демократическое большинство Палаты представителей представило официальный текст обвинения в отношении главы государства в рамках процедуры импичмента.