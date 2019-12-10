Общество

ТАССТАССУмерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Об этом во вторник сообщила газета Expressen со ссылкой на менеджера группы.
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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РИА Новости08:12

Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним

Lenta.ru09:08

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

RT на русском09:31

Пригожин прокомментировал смерть солистки Roxette

Телеканал 360°09:39

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Интерфакс07:11

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

ТАСС06:57

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Москва 2406:57
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
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Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
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Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей

Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
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WADA на 4 года запретило России участвовать в Олимпийских играх и ЧМ

Сегодня исполком WADA принял решение лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
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Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
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Общество

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В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте семеро мужчин напали на группу девушек из-за их внешнего вида, передает "Бумага".
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Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
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На Сахалине проверяют сведения о стерилизации одноразовых инструментов в областной больнице

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В мае 2016 года на сайте были опубликованы персональные данные более четырех тысяч украинских и зарубежных журналистов, работавших в республиках ДНР и ЛНР.
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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
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Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
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Мари Фредрикссон
Шведская певица
Шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette. Принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Занимается также сольной карьерой. В настоящее время проживает в Юрсхольме, пригороде Стокгольма. Замужем за Микаэлем Боиошом, от которого имеет двоих детей: дочь Юсефин и сына Оскара.
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Roxette
Шведский дуэт
Шведская поп-рок-группа, лидерами которой являются Пер Гессле и Мари Фредрикссон. Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке. Само название «Roxette» происходит от названия песни группы Dr. Feelgood.
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