Общество
ИнтерфаксУмерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ. Как рассказала менеджер группы Мари Димберг, певицы не стало 9 декабря.
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Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Общество
Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Собянин подписал постановление о повышении детских пособий
Во вторник, 10 декабря, президиум правительства Москвы принял постановление "Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год", которое увеличивает выплаты семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, горожанам старшего поколения на 5,6 процента.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского
Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Происшествия
Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге
Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Политика
Зеленский обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с российским президентом Владимиром Путиным о транзите газа, и считает, что вопрос получилось разблокировать.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые вышел на сцену после инсульта
Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни.
Футбол
Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2
В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 или TurkStream на глубине от 100 футов (около 30,5 м).
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
В ходе исследования ученые сравнили алкогольные предпочтения 63 232 пациентов с онкологией и также такого же количества людей из контрольной группы без опухолей.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.