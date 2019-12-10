Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ. Как рассказала менеджер группы Мари Димберг, певицы не стало 9 декабря.
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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РИА Новости08:12

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РБК07:49

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Телеканал 360°06:54

Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Газета.Ru07:03

Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

ТАСС06:57

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Москва 2406:57

Умерла солистка группы Roxette

Lenta.ru07:14
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