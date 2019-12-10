Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ. Как рассказала менеджер группы Мари Димберг, певицы не стало 9 декабря.
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Поп-королева Швеции

Коммерсантъ10:34

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Москва 2406:57

Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним

Lenta.ru09:08

Биография вокалистки Roxette Мари Фредрикссон

ТАСС09:53

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РБК07:49

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Интерфакс07:11

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

РИА Новости08:12
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Общество

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Мари Фредрикссон
Шведская певица
Шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette. Принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Занимается также сольной карьерой. В настоящее время проживает в Юрсхольме, пригороде Стокгольма. Замужем за Микаэлем Боиошом, от которого имеет двоих детей: дочь Юсефин и сына Оскара.
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Roxette
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Шведская поп-рок-группа, лидерами которой являются Пер Гессле и Мари Фредрикссон. Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке. Само название «Roxette» происходит от названия песни группы Dr. Feelgood.
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