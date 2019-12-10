Общество
ИнтерфаксУмерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ. Как рассказала менеджер группы Мари Димберг, певицы не стало 9 декабря.
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Общество
Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Политика
Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»
Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
Футбол
«Бавария» готова заплатить за игрока «Шахтера» 50 миллионов евро
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Шахтера» Тете. Мюнхенский клуб готов выложить за молодого бразильца 50 миллионов евро.
Общество
В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии
Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Политика
Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Политика
Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» запланирован на 24 декабря, и должен состояться не позднее 31 декабря.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала себя в детстве
Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
Шоу-бизнес
Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой
Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев, подсчитали журналисты Дни.ру.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Политика
Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Политика
Сайт «Миротворец» прекратит действовать
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сделала всё, чтобы стать копией Анастасии Решетовой
Недавно Шишкова снялась вместе с Решетовой в рекламной компании косметического бренда, доказав, что между ними больше нет разногласий.