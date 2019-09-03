Происшествия
ИзвестияУмерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «Московский комсомолец». Как отмечает издание, девушка умерла вечером 2 сентября.
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19-летняя студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в бассейне в турецком отеле, умерла в НИИ Склифосовского 2 сентября. В последние дни она пребывала в критическом состоянии. Ольга отдыхала в Анталье вместе с мамой.Московский Комсомолец04:38
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19-летняя студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в турецком аквапарке, умерла
Комсомольская правда09:20
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Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
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18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
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Джонсон лишился большинства в парламенте
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Газета.Ru 11:01
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Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
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Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
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Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
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Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
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ТВ-21 вчера в 09:47
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Российские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС
Функционер отметил, что многие клубы на встрече с руководством РПЛ, представителями Российского футбольного союза (РФС), а также главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым выразили недоверие арбитрам после восьми туров чемпионата страны.
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Скончалась актриса Зинаида Славина
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Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Армия и оружие
Вышедшее из строя в 2011 году газовое месторождение заработало в Сирии
Специалисты в Сирии смогли восстановить работу газового месторождения Восточный Арак, вышедшего из строя в 2011 году из-за кризиса.
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