Происшествия
ИзвестияУмерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «Московский комсомолец». Как отмечает издание, девушка умерла вечером 2 сентября.
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19-летняя студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в бассейне в турецком отеле, умерла в НИИ Склифосовского 2 сентября. В последние дни она пребывала в критическом состоянии. Ольга отдыхала в Анталье вместе с мамой.Московский Комсомолец04:38
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19-летняя студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в турецком аквапарке, умерла
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