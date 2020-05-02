с чего всё началось

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. Об этом сообщается в субботу на сайте Минздрава региона. Медик выпала из окна больницы в конце апреля.

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

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Общество Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.

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Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 832

Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 131