с чего всё началось

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. Об этом сообщается в субботу на сайте Минздрава региона. Медик выпала из окна больницы в конце апреля.

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

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