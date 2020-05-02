с чего всё началось

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. Об этом сообщается в субботу на сайте Минздрава региона. Медик выпала из окна больницы в конце апреля.

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

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Футбол Клубы АПЛ приняли решение доиграть сезон на нейтральных полях Как и сообщалось ранее, нынешний сезон АПЛ планируется доиграть на нейтральных полях. Рестарт первенства запланирован на 12 июня.

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Общество Москва удвоила число тестирований на коронавирус Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. 136

Общество В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлено более 9600 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве – свыше 5 тысяч.

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Автоспорт 26 лет назад погиб Айртон Сенна Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле. 1

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

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