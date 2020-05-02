Здоровье
ТАССУмерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. Об этом сообщается в субботу на сайте Минздрава региона. Медик выпала из окна больницы в конце апреля.
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Умерла временно исполняющая обязанности главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, сообщается на сайте регионального Минздрава.Аргументы и Факты04:44
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