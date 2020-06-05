Ранее сайт kp.ru сообщил, что на 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина. Прощание с Юлией пройдёт завтра, 6 июня, на Новодеревенском кладбище.

с чего всё началось

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.

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