Общество
РИА НовостиУмерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
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с чего всё началось
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
Ранее сайт kp.ru сообщил, что на 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина. Прощание с Юлией пройдёт завтра, 6 июня, на Новодеревенском кладбище.Комсомольская правда06:09
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Друзья и коллеги вспоминают Юлию Норкину: Она не могла пройти мимо чужой боли, мимо чужой беды
Комсомольская правда07:33
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Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
Происшествия
В Приангарье загорелась нефтяная скважина
По данным иркутского канала «Верблюд в огне», нефтяная скважина на месторождении в Усть-Кутском районе загорелась ещё 30 мая, пожар продолжается до сих пор.
REGNUM 07:46
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Гаджеты
Первый макет смартфона iPhone 13 опубликовали в Сети
NewInform 07:59
Футбол
Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича
Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Тарантас Ньюс 07:00
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру вчера в 09:51
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика
Лукашенко объявил об отставке правительства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому действующий состав правительства отправляется в отставку, сообщает БЕЛТА.
Ридус 03 июня в 12:30
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
Общество
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
Футбол
Вратарь забил со штрафного и спас команду от поражения (видео)
В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
Sportmail.ru 07:49
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье
ТагилСити.ру 06:23
Политика
Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня
Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.
Взгляд.ру 07:45
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Кино
Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»
Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru вчера в 04:54
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Космос
Выбраны туристы для первого полета на МКС на корабле Илона Маска
Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon 30 мая стал первым в истории, отправленным частной компанией на МКС.
NewInform вчера в 08:03
Общество
От Путина потребовали ограничить выплаты в 10 000 рублей на детей
Меньше недели назад — 1 июля — семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.
ВашГород.ру 06:15
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала о новом члене семьи
Наталья рассказала, что понимает, что ухаживать за собакой, но они все равно рады появлению нового члена семьи.
Paparazzi.ru 07:59
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Здоровье
Лекарство от коронавируса может поступить в клиники 11 июня
Первые партии российского лекарства от коронавирусной инфекции могут поступить в клиники уже 11 июня.
Муравленко 24 02 июня в 12:49
Футбол
«Локомотив» ищет замену Гильерме. Один из кандидатов — Денис Адамов
Сообщается, что одним из двух приоритетных вариантов является голкипер молодёжной сборной России и «Краснодара» Денис Адамов.
Soccer.ru 08:11
Общество
Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске
Ущерб природе из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске может составить миллиарды рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова и добавила, что проверка завершится до 26 июня.
РИА Новости 08:14
Политика
В Кремле отметили последствия пандемии для граждан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42