Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.

Политика Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса. 17

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. 2

Общество В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее. 4

Общество Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. 498

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 225

Политика Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен. 19

Общество Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.

Наука Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц. 30

Общество Песков прокомментировал гибель жителя Екатеринбурга при задержании «Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что есть определенная надзорная система задействования полицейских. 592

Политика В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования. 6

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