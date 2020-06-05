Общество
REGNUMУмерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии. Он написал об этом 5 июня на своей странице в Facebook.
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Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
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