Общество
Газета.RuУмерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. О смерти рассказал ее супруг, журналист Андрей Норкин.
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с чего всё началось
Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»
И Юлю не успели спасти, - рассказал Евгений Спицын в эфире Радио "Комсомольская правда".Комсомольская правда06:09
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