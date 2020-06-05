Общество

Газета.RuГазета.RuУмерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. О смерти рассказал ее супруг, журналист Андрей Норкин.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: «Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт»

И Юлю не успели спасти, - рассказал Евгений Спицын в эфире Радио "Комсомольская правда".
Комсомольская правда06:09

Подробнее о событии

Умерла ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

ТАСС05:49

Друг раскрыл причину смерти 53-летней радиоведущей Юлии Норкиной

Газета.Ru07:58

Умерла ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина

РБК06:54

В 53 года скоропостижно скончалась журналист и жена телеведущего Андрея Норкина

Вести.Ru05:50

СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной

РИА Новости10:30

Источник: Юлия Норкина умерла от инфаркта

Говорит Москва05:50

Прощание с Юлией Норкиной состоится 6 июня

Комсомольская правда05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
462
Шоу-бизнес

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
5
Общество

Суд установил надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
493
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
479
Политика

В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль 09:48
87
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании.
Газета.Ru 07:47
820
Общество

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
14
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,2K
Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 07:21
23
Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
2K
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
146
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
173
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала архивное фото в купальнике

Например, накануне в аккаунте Instagram появилась архивная фотография, на которой певица запечатлена в купальнике и босоножках.
RuNews24.ru 01:52
3
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
42
Авто

Ford анонсировал премьеру внедорожника Bronco

Тарантас Ньюс 05:09
Футбол

Неизвестные атаковали дома футболистов «Бенфики»

Ранее неизвестные забросали камнями автобус «Бенфики» после матча 25-го тура чемпионата Португалии с «Тонделой» (0:0). При нападении пострадали футболисты Андрия Живкович и Юлиан Вайгль.
Metaratings 10:44
Космос

«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

Астероид в субботу подлетит к Земле ближе, чем его апрельский "собрат", но все равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 08:46
2
Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
68
Происшествия

Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест

Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
РИА Новости 10:55
8
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
33
Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
54
Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 05:58
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
12
Общество

Из Twitter Роскосмоса удалили старые записи Дмитрия Рогозина

Telegram-канал «Методичка» обратил внимание, что больше недоступны некоторые публикации.
Говорит Москва 06:29
2
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Шоу-бизнес

Запрещенный кадр с похорон Юлии Началовой попал в Сеть

PR-директор скончавшейся весной прошлого года певицы Юлии Началовой Анна Исаева выложила в Instagram кадр с похорон, где запрещалось вести фото- и видеосъемку.
Народные новости вчера в 08:23
2
Политика

Путин рассказал о ситуации с безработицей и инфляцией в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в макроэкономике страны находится "в рабочем состоянии", а также "на очень хорошем качественном уровне".
Газета.Ru 11:14
Общество

Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус.
РИА Новости 08:44
121
ещё по теме
Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное