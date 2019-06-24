Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУмерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале. Одному из пациентов было 88 лет, другому - 73 года. У них была пневмония и сопутствующие патологии.
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В Москве умерли два человека с коронавирусом

РИА Новости14:42

В Москве скончались две пациентки с коронавирусом

Екатеринбург Онлайн13:23

Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

РБК12:21

Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

News.ru12:19

В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус

Весьма12:18

Два пожилых пациента с положительным тестом на коронавинус скончались в Москве

Интерфакс12:36
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Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе

76-летяя жительница приграничного с Россией города Конотоп Сумской области стала четвёртой жертвой коронавируса на Украине.
ИА Новороссия 16:23
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Столичный парк «Зарядье» закрыли для посещения

Столичный парк «Зарядье» закрыли для посещения, сообщил его директор Иван Демидов в Instagram.
Агентство Москва 16:19
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Гражданам России на полгода продлят все социальные пособия и льготы

Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан.
News.ru 09:48
Хоккей

Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»

УтроNews 06:37
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
ToDay News Ufa 01:02
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия вчера в 00:55
Общество

Собянин заявил лишь о начале распространения коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 14:17
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе российских Ил-76 по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию с гуманитарным грузом российские Ил-76 наносят мощный удар по авторитету НАТО и ЕС, сообщило польское издание Onet.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 23 марта в 06:23
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:29
Общество

На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры

В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Кубань 24 10:59
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