Коронавирус
Газета.RuУмерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале. Одному из пациентов было 88 лет, другому - 73 года. У них была пневмония и сопутствующие патологии.
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Пожилые пациенты с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Москве, страдали хроническими заболеваниями
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:16
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Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе
76-летяя жительница приграничного с Россией города Конотоп Сумской области стала четвёртой жертвой коронавируса на Украине.
Общество
Столичный парк «Зарядье» закрыли для посещения
Столичный парк «Зарядье» закрыли для посещения, сообщил его директор Иван Демидов в Instagram.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен
Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Гражданам России на полгода продлят все социальные пособия и льготы
Президент России Владимир Путин объявил об автоматическом продлении в течение шести месяцев всех социальных пособий и льгот для граждан.
Хоккей
Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Собянин заявил лишь о начале распространения коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе российских Ил-76 по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию с гуманитарным грузом российские Ил-76 наносят мощный удар по авторитету НАТО и ЕС, сообщило польское издание Onet.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Политика
На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Украины ввело на территории всей страны режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Общество
На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры
В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.